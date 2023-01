Lago di Como, gli abitanti contro i Ferragnez: "E' colpa loro"

I Ferragnez, stando a quanto sostengono i beninformati, hanno acquistato una mega villa sul Lago di Como.

Mentre il sindaco è felice di avere come new entry Chiara Ferragni e Fedez, gli abitanti non si dicono altrettanto felici.

Lago di Como: gli abitanti contro i Ferragnez

Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, i Ferragnez hanno acquistato una bellissima villa sul Lago di Como. La dimora, di ben 900 metri quadrati, è situata davanti alla lussuosa casa di George Clooney e dispone di tutti i comfort possibili. Pare che Chiara Ferragni e Fedez abbiano sborsato ben 5 milioni di euro per diventare proprietari del nuovo nido.

Gli abitanti del Lago di Como, però, non sembrano affatto contenti della cosa.

Perché gli abitanti ce l’hanno con i Ferragnez?

Mentre il sindaco di Pognana Claudio Corbella si è detto felice dell’arrivo dei Ferragnez sul Lago di Como, gli abitanti non sono troppo entusiasti dei nuovi concittadini. A loro dire, il fatto che le case della zona abbiano prezzi stellari è legato proprio alla “speculazione” dei Vip. Come se non bastasse, qualcuno teme che il lago possa diventare come Venezia, con il conseguente assalto dei turisti.

Lago di Como: gli abitanti tremano

Un abitante, intervistato da QuiComo, ha dichiarato: “I nostri figli non potranno comprare case nei loro paesi d’origine. Prezzi folli. Bisognerebbe mettere un freno o comunque dei limiti a queste speculazioni“. Al momento, è bene sottolinearlo, i Ferragnez non hanno confermato o smentito l’acquisto della villa.