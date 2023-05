Lago Maggiore, barca si ribalta a Lisanza (Varese): un morto

Una tragedia si è consumata sul Lago Maggiore. Una persona ha perso la vita dopo che un’imbarcazione si è ribaltata al largo delle coste di Lisanza, in provincia di Varese. Il bilancio sarebbe ancora in aggiornamento, ma si stimano circa 19 le persone salvate.

Lago Maggiore, barca si ribalta: al largo di Lisanza

Stando a quanto si apprende, sulla barca erano presenti 25 persone: di questi – è stato diramato in un comunicato – quattro risulterebbero dispersi. Altre tre persone sono state ricoverate in codice verde, presso l’ospedale di Angera. Una quarta persona è stata trasferita in codice giallo a Gallarate. Infine, un’altra persona è stata ricoverata in codice giallo. Sottoposte ad un controllo, ma non ospedalizzate quindici persone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con ben dieci ambulanze, un elisoccorso, oltre che vigili del fuoco e la Guardia Costiera.

Non sarebbe ancora chiara la dinamica dell’incidente. Le persone a bordo della barca che era stata noleggiata quello stesso pomeriggio – riporta RaiNews 24 – pare che fossero dei turisti che in quei frangenti stavano festeggiando un compleanno, poi il violento temporale che ha colpito l’area intorno alle 19.

Il post di Attilio Fontana

Nel frattempo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, attraverso un post sui social ha dichiarato: “Una tromba d’aria ha provocato un gravissimo incidente sul lago Maggiore: una barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti si è ribaltata. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Milano insieme alla guardia costiera, all’elisoccorso e alle ambulanze di Areu. 19 persone sono già state salvate, purtroppo arrivano notizie di alcune persone disperse. Seguo con apprensione gli aggiornamenti delle squadre di soccorso sul posto che ringrazio”.