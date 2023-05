Lago Maggiore, imbarcazione si ribalta per una tromba d'aria: 4 morti - Video

(Adnkronos) – Quattro morti. E' questo il bilancio della tragedia avvenuta sul lago Maggiore dove, a causa di una tromba d'aria, un'imbarcazione si è ribaltata nella serata di domenica. I corpi senza vita di tre persone sono stati recuperati nella notte, il quarto questa mattina ().

. A provocare il ribaltamento una tromba d'aria della barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti. A bordo del natante c'erano 25 persone. In 5 sono stati portati in ospedale per accertamenti, tre delle quali in codice verde e due in codice giallo. L'house-boat era stata presa a noleggio in occasione del compleanno di una delle persone a bordo.

Sono due uomini e due donne le persone trovate morte nel lago Maggiore. Tra le vittime c'è la compagna dello skipper, una donna di origine straniera ma che viveva ormai da anni nel Varesotto, due italiani – un uomo di una sessantina d'anni e una donna di 54 – e un cittadino israeliano. Il decesso di quest'ultimo è stato confermato dal consolato israeliano a Roma.

Il Jerusalem Postl sottolinea che il lago dove la barca si è ribaltata si trova nella stessa zona dell'incidente della funivia di due anni fa che ha lasciato orfano Eitan Biran. Al Mottarone morirono cinque israeliani: il padre, la madre, il fratello e i due bisnonni del piccolo che allora aveva cinque anni.

Per la giornata di domenica la Protezione civile aveva diramata un'allerta gialla sull'area di laghi e Prealpi varesine. Nel bollettino, emesso il 28 maggio alle ore 12.27, si legge in particolare che "dal pomeriggio sono previsti rovesci e temporali prevalentemente di debole o moderata intensità in sviluppo su Alpi e Prealpi a partire dai settori orientali ed in successiva estensione a quelli occidentali". La probabilità di fenomeni di forte intensità, prosegue il bollettino, è "bassa, ma non sono escludibili cumulate puntuali locali fino a 30-50 mm nelle 24 ore". In altre parole, fenomeni brevi, ma particolarmente intensi, avrebbero potuto avere luogo.

Proprio le condizioni del tempo stanno suscitando i primi interrogativi sull'opportunità di uscire in gita con una house-boat. Poco prima delle 19, secondo quanto si apprende, sul Lago Maggiore si è abbattuto un violento temporale con vento forte che avrebbe sollevato onde tanto imponenti da provocare il ribaltamento della barca, che poi si è inabissata.

La procura di Busto Arsizio, guidata dal procuratore Carlo Nocerino, ha aperto un fascicolo contro ignoti per naufragio colposo. Le indagini, affidate ai carabinieri di Varese, dovranno fare luce sull'imbarcazione, le sue condizioni, ma anche sulle specifiche autorizzazioni alla navigazione e al trasporto turistico.

"Cordoglio per le vittime e grazie ai soccorritori: senza il loro impegno, il bilancio di quanto successo sul Lago Maggiore sarebbe stato ancora più tragico". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, che avverte: "A metà giugno sarò sul posto e ufficializzeremo il presidio fisso e per tutto l’anno di donne e uomini della guardia costiera. Una presenza preziosa, che -conclude- aumenterà la sicurezza di tutti".