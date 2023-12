L'Ai avanza a Piazza Affari, Irtop: 38 pmi, valgono 1,46 miliardi

Milano, 4 dic. (askanews) – L’Intelligenza artificiale (Ai) si fa largo anche a Piazza Affari: sono 38 le aziende quotate sull’Euronext Growth Milan che si occupano di Ai, per una capitalizzazione complessiva di 1,46 miliardi di euro e una market cap media di 38,5 milioni. A mettere in fila i numeri è l’Osservatorio Ai Euronext Growth Milan, realizzato da Irtop Consulting, boutique finanziaria specializzata in capital markets e partner Ipo di Borsa Italiana.

Anna Lambiase, ceo e founder di Irtop Consulting: “La motivazione principale della nostra analisi è legata al fatto che un numero di aziende Pmi sempre crescente stia adottando queste tecnologie digitali che sfruttano l’Ai per ottimizzare i propri processi e migliorare la competitività. Il trend è in forte crescita, ma riguardo al mercato Egm non vi era nessuna informazione sui modelli di business che fossero Ai oriented”.

L’Osservatorio suddivide le 38 società in tre panel: per 8 imprese l’Ai è il core business, per 17 è inclusa nella value proposition e per 14 rappresenta il miglior supporto al business. L’attenzione degli investitori è su tutto il segmento.

“Gli investitori sono sempre più attenti a questa tematica, specialmente se parliamo di investitori internazionali. Ormai ci sono fondi specializzati sull’Ai e anche qualche operatore italiano inizia ad avere fondi specializzati su innovazione e intelligenza artificiale. Secondo il recente rapporto Market Digits, l’Aum del settore dell’Artificial Intelligence è previsto che raggiungo 11,9 miliardi di dollari nel 2030. Valori che saranno più che quadruplicati nel giro di sette anni”.

Irtop Consulting continuerà a monitorare l’andamento del mercato dell’Ai: ad aprile, con Banca Generali, la boutique finanziaria presenterà il primo studio verticale sulle società italiane dell’Intelligenza artificiale.