L'AI mostra il lato nascosto della Sclerosi multipla

Milano, 30 mag. (askanews) – Rendere visibili i sintomi invisibili di una malattia, grazie all’intelligenza artificiale. È l’obiettivo di “PortrAIts”, mostra inaugurata dall’Aism nella giornata mondiale della Sclerosi multipla a Roma e Milano, per sensibilizzare sulla malattia neurologica che colpisce circa 140mila persone in tutta Italia.

“Le persone se non vedono una sedia a rotelle non capiscono la malattia: questa malattia non è solo sedia a rotelle o difficoltà motorie e questa mostra ne è la prova”, ha spiegato all’inaugurazione a Milano Ivan Cottini, presidente della Conferenza delle Persone con Disabilità che convive con la sclerosi da 11 anni.

Sui totem esposti all’aperto, da un lato la foto di alcune persone affette da sclerosi, dall’altro la loro immagine rielaborata dall’intelligenza artificiale che ha tradotto visivamente la descrizione del sintomo fatta dai testimonial, come Chiara Lega, Consigliere nazionale AISM. “Tramite l’Ai è stata creata una immagine che rendesse visibile un sintomo, (ndr la donna nella foto è avvolta dalle fiamme), all’inizio per me è stato destabilizzante, ma mia sorella quando ha visto la foto mi ha detto ‘adesso riesco a immaginare cosa tu provi tutti i giorni'”.

Le foto sono esposte a Roma in Piazza San Silvestro e Milano in Via Dante. “Ho voluto patrocinare questo evento, insieme alla giunta, perché via Dante possa essere un luogo di conoscenza, dove quasi si inciampa in un tema che troppo poco si approfondisce durante la vita di tuti i giorni”, ha detto Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

La mostra è visibile fino al 6 giugno.