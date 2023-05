L'Ajax non festeggia il titolo femminile perché la squadra maschile è andata male

È festa grande per la squadra femminile dell’Ajax. La società olandese s’è aggiudicata il campionato nazionale battendo sul filo di lana il Twente, 55 punti a 54. Lo stesso non si può dire per i colleghi maschi, reduci da una stagione sotto le aspettative: ecco perché saltano i festeggiamenti per le ragazze.

Niente festeggiamenti per la vittoria del campionato dell’Ajax femminile: “Clima negativo dopo la debacle della squadra maschile“

Il club di Amsterdam ha infatti deciso di annullare tutti gli onori: non c’è il clima giusto, dopo la disfatta della stagione dell’Ajax maschile, non solo ormai fuori dalla lotta per la vittoria del campionato, ma anche con magre figure in Champions ed Europa League.

Era stato lo stesso sindaco della capitale, Femke Halsema, a proporre una celebrazione in grande stile, che la società aveva sulle prime accolto favorevolmente, salvo poi decidere di annullare tutto.

Il portavoce dell’Ajax ha detto: “L’Ajax ha detto al sindaco di riconsiderare la cerimonia. Non siamo d’accordo con l’ora e il luogo del tributo offerto“. Il timore della società è che, complice gli scarsi risultati della squadra maschile, l’affluenza sarebbe stata bassa, “il che non fa bene all’immagine del calcio femminile“.

Ma la società non è riuscita a celare le reali motivazioni: “Anche la mancanza di gioia dentro e intorno all’Ajax in generale, in collegamento con le prestazioni della prima squadra in questa stagione, ha un ruolo in questo. Pensiamo che non sia saggio onorare l’Ajax Women in città la prossima settimana e non è un buon segnale per le donne dell’Ajax o per i nostri tifosi“.

Il comune di Amsterdam s’è detto deluso: “Purtroppo, senza la collaborazione del club, il sindaco e l’assessore non vedono alcuna possibilità di organizzare una cerimonia di successo“. Per l’Ajax Women è il terzo titolo nella storia del club, dopo i precedenti campionati vinti nel 2017 e nel 2018, un risultato che avrebbe meritato più luce.