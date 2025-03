L'Albania vieta TikTok, il social network è stato bloccato

Tirana, 14 mar. (askanews) – Le autorità albanesi hanno ordinato a tutti i provider di servizi Internet di bloccare l’accesso a TikTok, il social network di proprietà della società cinese ByteDance. Lo stop di un anno a TikTok è stato deciso dopo che uno studente di 14 anni è stato ucciso e un altro ferito in una rissa tra adolescenti a Tirana. Il litigio era cominciato una settimana prima, per futili motivi, sul social. L’omicidio ha scatenato un dibattito sull’impatto dei social media sui giovani. Nel 2024 sono quattro i casi di adolescenti morti in uno scontro violento tra coetanei.

“Penso che l’uso dei social media, incluso TikTok, abbia avuto effetti dannosi sulla salute mentale dei bambini, li tengono in ostaggio. Stiamo assistendo a un livello di stress senza precedenti, non hanno rispetto di nessuno” racconta un insegnate.

Ma non tutti sono d’accordo.

“Le ragioni per vietare TikTok sono politiche, con l’obiettivo di danneggiare l’opposizione a poche settimane dalle elezioni parlamentari” dice Igli Hyka del Partito Democratico di opposizione.

L’Albania è il primo paese europeo a prendere una decisione del genere, negli Stati Uniti il blocco di TikTok a gennaio è durato poco più di 12 ore ed è stato subito ritirato.