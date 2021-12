L’albero di Natale della City di Londra è riciclato

Roma, 1 dic. (askanews) – Lord Mayor, Vincent Keaveny, il sindaco della City di Londra, ha svelato un albero di Natale fatto di solo materiale riciclato presso la sua residenza ufficiale, la Mansion House, nel cuore dello storico distretto finanziario londinese.

L’abete alternativo, è fatto con rifiuti elettronici, lattine, bottiglie di plastica, palline da tennis e altri scarti raccolti dagli spazzini e organizzazioni ambientaliste per denunciare la grande quantità di rifiuti prodotti durante le festività natalizie.

Vincent Keaveny, Lord Major of the City of London: “A Natale siamo tutti abituati a vedere l’albero verde di Natale, le corone di agrifoglio verdi. Ovviamente questo è molto importante per molta gente, il simbolismo del Natale, ci sono molti di quegli oggetti durante il periodo natalizio. Ma volevamo mandare un messaggio sul Natale sostenibile. Il simbolismo di quest’albero, che possiamo avere un Natale sostenibile. Possiamo creare qualcosa, un meraviglioso lavoro artistico, qualcosa che colpisce molto, con quel messaggio, quando pensi al Natale, pensa a come puoi rendere il tuo Natale un po’ più sostenibile”.

“É veramente difficile cambiare atteggiamento e schemi e abitudini del pubblico generale e questo è abbastanza triste – spiega l’artista, Ainne Burke – Così i manager e i governi, anche voi dovete cambiare i vostri comportamenti”.

“Probabilmente non lo terrei nella mia casa, ma invia un messaggio, in particolare visto il momento attuale”, afferma Ma Bin, di professione medico.