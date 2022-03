L’Alto Adige amplia l’offerta ricettiva: hotel adatti per ogni esigenza

Negli ultimi anni l'Alto Adige ha ampliato la propria offerta ricettiva con hotel in grado di adattarsi ad ogni esigenza della clientela che ricevono.

L’Alto Adige è sempre stata una meta turistica alquanto gettonata, non solo per via delle meravigliose località circondate dalla natura incontaminata ma anche per la presenza di strutture ricettive di alto livello. Non c’è niente da fare infatti: gli hotel che si possono trovare in Alto Adige si sognano in altre regioni italiane, perché rispettano standard elevatissimi ed offrono servizi davvero impeccabili. Negli ultimi anni però questa regione ha compiuto un ulteriore passo in avanti, ampliando ancora di più la propria offerta ricettiva. Oggi, ogni hotel in Alto Adige è in grado di adattarsi perfettamente alla tipologia di clientela che riceve. Vediamo quali sono le principali tipologie di strutture, per tutte le esigenze.

# Family hotel: per chi viaggia con i bambini

I family hotel sono ormai numerosi in Alto Adige: sempre più strutture hanno scelto di adeguarsi agli standard previsti per rientrare in questa definizione ed essere dunque perfette per accogliere le famiglie con bambini al seguito. La particolarità dei family hotel è che sono pensati proprio per offrire servizi utili ai genitori e ai più piccoli, che hanno spesso menù dedicati, aree gioco a loro disposizione, mini-club, attrezzature per le escursioni e via dicendo.

# Hotel pet-friendly: per chi viaggia con gli amici a 4 zampe

Altrettanto diffusi in Alto Adige sono gli hotel pet-friendly, che dunque accolgono tutti gli amici a 4 zampe e forniscono dei servizi appositamente pensati per coloro che viaggiano in compagnia dei loro animali. D’altronde, questa è una regione perfetta per chi vuole portare con sé il proprio cane, in quanto ricca di spazi all’aperto che gli animali possono godersi appieno.

# Hotel romantici: per le coppie in cerca di intimità

L’Alto Adige è una meta privilegiata anche per le coppie che vogliono regalarsi un weekend romantico e le strutture perfette per queste occasioni non mancano di certo! Si tratta nella maggior parte dei casi di hotel wellness, con SPA e servizi d’eccellenza che consentono di sentirsi coccolati a 360°. Alcune strutture offrono anche la possibilità di soggiornare in una suite con SPA privata, con vista mozzafiato sulle Dolomiti: il top per vivere dei momenti indimenticabili insieme alla propria dolce metà.

# Hotel gourmet: per chi ama la buona cucina

Per gli amanti della buona cucina, in Alto Adige esistono anche degli hotel gourmet, che si differenziano dalle altre strutture per via del ristorante interno. Alcune strutture si avvalgono di chef professionisti di altissimo livello e non mancano in Alto Adige hotel con ristoranti stellati, che sono il non plus ultra per gli appassionati di buona cucina.

# Hotel per escursionisti

L’Alto Adige è una meta presa d’assalto dagli sportivi e da coloro che vogliono trascorrere una vacanza all’insegna del trekking. Proprio per questo motivo, sono diverse le strutture dedicate proprio agli escursionisti, che offrono servizi dedicati come il noleggio dell’attrezzatura, uscite guidate insieme a guide alpine e via dicendo.

# Hotel per motociclisti

In Alto Adige non mancano nemmeno gli hotel per motociclisti, con servizi dedicati a loro come un garage custodito, l’officina e via dicendo.