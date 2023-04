L'amante di Messina Denaro: "Non sapevo fosse un boss"

L'amante di Messina Denaro: "Non sapevo fosse un boss"

"Io amante di Messia Denaro, non sapevo fosse boss". Parla l'ultima frequentazione del mafioso.

Si continuano a mettere insieme i pezzi del puzzle dei rapporti interpersonali del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Riemerge la figura dell’amante dell’ex latitante, di cui la maestra Laura Bonafede, arrestata negli scorsi giorni, era gelosa.

Messina Denaro si sarebbe fino medico anestesista. La donna: “Mi ha corteggiata, sapeva che ero sposata“

Appena cinque giorni dopo l’arresto di Messina Denaro, in una caserma dei carabinieri si presentò una donna che affermò di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il boss: “Non conoscevo la reale identità del capomafia” avrebbe detto agli agenti.

Messina Denaro s’era presentato alla donna come Francesco Salsi: “Mi aveva detto di chiamarsi così e che era un medico anestesista in pensione. Non ho mai sospettato che si trattasse di Matteo Messina Denaro. Sono sotto choc”.

La donna, una professoressa, avrebbe riconosciuto il boss soltanto in occasione del suo arresto, guardando la televisione. Quando conobbe il sedicente medico anestesista la donna era sposata, cedendo al corteggiamento di Messina Denaro: “Ho intrapreso quella relazione in un momento di crisi personale e coniugale”.

Il gip: “La Bonafede era gelosa della frequentazione del capomafia“

Dopo l’arresto della maestra Laura Bonafede, figlia del boss di Campobello e finita in manette per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena, oltre che ritenuta sentimentalmente vicina a Messina Denaro, il gip è tornato a parlare della presunta amante del boss. Pare infatti che Bonafede avesse sviluppato una certa irritazione e gelosia per la nuova frequentazione del boss mafioso.