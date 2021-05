L’ambasciatore francese in Italia alla Scuola Sant’Anna di Pisa

Pisa, 28 mag. (askanews) – L’ambasciatore francese in Italia Christian Masset si è recato in visita ufficiale a Pisa nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 maggio 2021 per incontrare alcune realtà accademiche e di ricerca del territorio.

In particolare Masset, accompagnato dalla moglie e dal Console generale di Francia a Milano Cyrille Rougeau, è stato alla Scuola Normale Superiore e alla Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa prima di recarsi all’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) che ospita l’interferometro per lo studio delle onde gravitazionali, Virgo.

La prima tappa della visita a Pisa è stata presso la Scuola Normale Superiore, nel pomeriggio di giovedì, fondata sul modello della École Normale Supérieure di Parigi. Poi, venerdì 28 maggio, è stata la volta della Scuola Superiore Sant’Anna dov’è stato accolto dalla rettrice Sabina Nuti.