L’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov alla Farnesina

Roma, 3 ott. (askanews) – L’arrivo dell’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, al Ministero degli Affari Esteri a Roma, dove è stato convocato a causa della situazione in Ucraina, nell’ambito di un’azione coordinata con i partner dell’Unione Europea. L’ambasciatore ha incontrato il segretario generale e alto diplomatico del Ministero, Ettore Francesco Sequi, che ha espresso la ferma condanna dell’Italia per i referendum “illegalmente” condotti dalla Federazione Russa per annettere territori occupati, nonché per le minacce nucleari provenienti dal Cremlino.