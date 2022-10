L’Ambasciatore tedesco: “Serve un’Unione europea dell’energia”

Roma, 10 ott. (askanews) – “É un grande problema per tutti i cittadini che stanno pagando bollette molto più elevate, il doppio, il triplo, il quadruplo o anche molto di più di quello che si pagava prima, è un problema molto molto serio, lo stiamo affrondando a livello nazionale, tutti i paesi, con programmi per aiutare le aziende e le famiglie. E poi stiamo cercando di affrontarlo anche a livello europeo, abbiamo bisogno di soluzioni comuni in Europa”: lo ha affermato l’Ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, nell’incontro “Un Caffé con l’Ambasciatore”, tra gli eventi della grande festa di apertura della Settimana tedesca in Italia, che si è svolta l’8 ottobre al Goethe Institut a Roma.

“In un mercato, questo è importante dirlo, in una situazione in cui non abbiamo ancora un mercato comune dell’energia, fino ad adesso, tutti in Europa si stanno occupando del loro mercato dell’energia. La grande sfida, un po’ come il tema della sanità, quando abbiamo reagito al covid, è creare una vera unione europea dell’energia. Le crisi ci danno anche un’opportunità di creare qualcosa di nuovo”, ha sottolineato il diplomatico.