Lamborghini Urus Performante e S, ancora più grinta e lusso

Milano, 9 mar. (askanews) – Delle 9.233 Lamborghini vendute nel 2022, record storico, più della metà (60%), erano Urus, il super suv aggiornato nelle versioni Performante ed S ancora più eleganti, sportive e potenti. Come location per un media drive, Lamborghini ha scelto Courchevel, l’esclusiva località delle Alpi francesi, con percorsi su strade di montagna con ghiaccio e neve per via delle basse temperature.

A livello estetico si notano le prese d’aria sul cofano e nuovi profili aerodinamici come lo spoiler con pinne laterali per aumentare la deportanza della Performante (+8%). La potenza del 4.0 V8 biturbo è stata alzata a 666 Cv (+16 CV) su entrambi i modelli che sono a trazione integrale e con 4 ruote sterzanti.

A distinguerle è il carattere: più sportiva la Performante, più glamour la S. La Performante è più bassa, larga e leggera: pesa una cinquantina di kg in meno della S grazie a un uso più massiccio del carbonio e allo scarico in titanio Akrapovic che regala un sound unico. Le sospensioni sono a molla semi attive, mentre fra le opzioni di guida compare la modalità Rally per lo sterrato che ha permesso all’Urus Performante di fissare il nuovo record a Pikes Peak in Colorado.

La S invece monta le più confortevoli sospensione pneumatiche adattive e dispone di specifiche finiture interne ed esterne, con 350 combinazioni di colori possibili. Le sensazioni di guida sono al top, così come finiture e comfort, su entrambe le versioni: le prestazioni, l’handling e la frenata sono da super sportiva stradale e fanno dimenticare di essere alla guida di un suv imponente, anche in condizioni di poca aderenza. I prezzi per l’Italia partono da circa 235mila euro per la S e da 260mila per la Performante.