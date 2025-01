L'America di Trump, talk a Roma sul futuro delle imprese italiane

Roma, 21 gen. (askanews) – Nel giorno dell’insediamento di Donald Trump a 47esimo presidente americano, Aspen Institute Italia – in partnership con Deloitte e Pirelli – ha organizzato a Roma il talk “L’America di Trump e le nuove relazioni transatlantiche”. I partecipanti hanno assistito al discorso del neo-presidente per poi commentarlo, alla Camera dei Deputati. L’evento si è tenuto in occasione dell’uscita del numero di Aspenia “Il volto dell’America”.

“Tempi duri portano uomini forti, il Trattato di Roma. Uomini forti – sottolinea Giulio Tremonti, Presidente Aspen Institute Italia – creano tempi facili, il Mercato europeo comune. Tempi facili creano uomini deboli, quelli che si aggirano da queste parti in Europa. E uomini deboli creano problemi drammatici”.

Non deve essere la paura a guidare le strategie delle aziende in questa fase di instabilità. In un momento storico segnato dal maggior numero di conflitti dalla fine della Seconda Guerra mondiale, da tensioni geopolitiche e da scenari economici di forte instabilità, le strategie delle aziende non devono limitarsi alla gestione e al contenimento dei rischi. Occorre invece sviluppare un approccio proattivo per cogliere le opportunità che emergono da questo periodo di profondi cambiamenti.

“Le imprese italiane – sottolinea Fabio Pompei, Chief Executive Officer di Deloitte – hanno già reagito molto bene perché durante il primo mandato di Trump, nonostante l’imposizione dei dazi, le esportazioni italiane sono aumentate del 4,9% nel 2018, di oltre il 7% nel 2019. Da questo punto di vista la nostra capacità di adattamento anche un eventuale ulteriore aumento dei dazi, la vedo comunque positivamente”. “Sono imprese, quelle italiane – prosegue Pompei – che possono reagire in maniera più rapida, hanno un approccio normalmente più flessibile e quindi possono adattarsi in maniera più veloce a quelle che possono essere le nuove situazioni che si verranno a creare con l’amministrazione Trump”.