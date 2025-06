L'American Bar Association denuncia Trump per intimidazione agli avvocati

L'American Bar Association avvia una causa contro l'amministrazione Trump per violazioni costituzionali.

L’American Bar Association (ABA) non ci sta e lancia un attacco frontale all’amministrazione Trump. Venerdì scorso, ha presentato una causa contro la Casa Bianca, accusando il presidente degli Stati Uniti di aver messo in atto una vera e propria campagna di intimidazione nei confronti dei principali studi legali del paese. La questione è esplosiva e solleva interrogativi inquietanti sulla libertà professionale e la separazione dei poteri negli Stati Uniti.

Una causa senza precedenti

Il ricorso, depositato in un tribunale federale di Washington D.C., accusa l’amministrazione di aver violato la Costituzione degli Stati Uniti attraverso una serie di ordini esecutivi che prendono di mira gli avvocati e i loro clienti. Secondo l’ABA, questi ordini sono stati utilizzati per costringere gli avvocati a rinunciare a clienti e posizioni politiche che non piacciono al presidente.

I nomi nel mirino

Tra gli accusati, nomi pesanti come il procuratore generale Pam Bondi, il direttore dell’FBI Kash Patel e il segretario di Stato Marco Rubio. La causa mette in luce un’alleanza tra il potere politico e l’attività legale che fa tremare le fondamenta del sistema giuridico americano.

Le conseguenze per gli avvocati

La situazione è tesa. Diversi studi legali hanno già denunciato le conseguenze devastanti di questi ordini. Quattro di essi hanno intentato causa separatamente, lamentando la revoca delle autorizzazioni di sicurezza e limitazioni nell’accesso ai funzionari governativi. I giudici di Washington hanno già accolto le richieste di alcuni di questi studi, bloccando temporaneamente o definitivamente gli ordini di Trump.

Le reazioni della Casa Bianca

Non si è fatta attendere la reazione della Casa Bianca. Harrison Fields, portavoce del presidente, ha definito la causa “chiaramente frivola”, sostenendo che l’ABA non ha alcun potere sulla discrezione del presidente di assegnare contratti governativi e autorizzazioni di sicurezza. “L’amministrazione è pronta a vincere su questo tema”, ha dichiarato.

Un clima di tensione crescente

La causa dell’ABA segna un punto di non ritorno in un conflitto già acceso tra l’associazione e l’amministrazione Trump. Negli ultimi mesi, sono stati tagliati alcuni fondi governativi destinati all’ABA, assieme a tentativi di limitare il suo ruolo nella selezione dei giudici federali. E il monito di Bondi sull’accreditamento delle scuole di legge, se non si cancella un requisito legato alla diversità, fa tremare i polemisti.

Un futuro incerto

La situazione è in continua evoluzione. Mentre l’ABA lotta per proteggere i diritti degli avvocati e il loro diritto di rappresentanza, la domanda rimane: quali saranno le conseguenze di questa battaglia legale? E quali ripercussioni avrà sulla libertà professionale e sul sistema giuridico americano?