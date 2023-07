L'Amerigo Vespucci fa scalo a Marsiglia, prima tappa del giro del mondo

Roma, 6 lug. (askanews) – Salpata dal porto di Genova lo scorso primo luglio, l’Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina Militare, che farà il giro del mondo per i prossimi 20 mesi, ha fatto scalo a Marsiglia per la prima tappa del suo lungo viaggio in cui toccherà 31 porti di 28 paesi.

É la nave più antica della Marina italiana, con 92 anni di navigazione. “Visiterà il mondo portando l’Italia in giro per il mondo, portando molta Italia e il ‘Made in Italy’ in giro per il mondo” ha spiegato il capitano Luigi Romagnoli. “Prima di tutto, da sola, è una nave sostenibile, usiamo le vele per almeno il 60% della navigazione, soprattutto quando abbiamo i nostri cadetti a bordo, che forniscono la forza lavoro per navigare” ha adetto ancora.

La nave percorrerà più di 40.000 miglia nautiche; nei porti più importanti sarà allestito il “Villaggio Italia” dove confluiranno le attività dei singoli ministeri coinvolti nel giro del mondo, affinché, oltre che espressione unitaria dei valori dell’intera Nazione, il viaggio diventi anche un modo per spingere l’economia e diffondere la cultura italiana.