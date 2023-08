lamiciziaèunacosaseria, la campagna contro l'abbandono degli animali

Roma, 3 ago. (askanews) – #lamiciziaèunacosaseria: è l’hashtag e il filo conduttore del nuovo video della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali diffuso sui propri canali social e sul sito istituzionale in occasione del primo fine settimana di viabilità autostradale da “bollino nero”, è quello di combattere questo odioso fenomeno che, soprattutto durante la stagione estiva, complici le vacanze con annesse partenze, fa registrare un forte aumento di casi.

Non abbandonarli ma portarli con sé, suggerisce la campagna. E chi dovesse vedere l’abbandono di un cane è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le forze dell’ordine. Non partire quindi senza di loro, perché “l’amicizia è una cosa seria”.