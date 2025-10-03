Lamine Yamal escluso dai cruciali playoff di qualificazione ai Mondiali

Lamine Yamal, il promettente esterno del Barcellona, ha subito un nuovo stop a causa di un infortunio all’inguine, il che significa che non potrà partecipare alle importanti partite di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Bulgaria. Questo rappresenta un duro colpo per la squadra spagnola, che si prepara ad affrontare sfide cruciali per il suo futuro.

Un infortunio tempestivo

Il giovane calciatore, di soli 18 anni, ha già dovuto affrontare un periodo di assenza di tre settimane per un infortunio simile, ma era tornato in campo per contribuire alla vittoria del Barcellona contro la Real Sociedad. Purtroppo, la sua partecipazione alla sconfitta per 2-1 contro il Paris Saint-Germain nella Champions League ha riacutizzato il problema, come confermato dal club spagnolo in un comunicato ufficiale.

Le dichiarazioni del Barcellona

Secondo il comunicato rilasciato dal Barcellona, il problema all’inguine di Yamal è ricomparso a seguito della partita contro il PSG. Il club prevede che il giocatore dovrà stare lontano dai campi di gioco per un periodo stimato tra le due e le tre settimane. Questo significa che, oltre alla partita di domenica contro il Siviglia, Yamal rischia di saltare anche l’attesissimo El Clasico contro il Real Madrid, previsto per il 26 ottobre.

Conseguenze per la nazionale

La notizia dell’infortunio di Yamal è particolarmente deludente per la nazionale spagnola. Infatti, il ct Luis de la Fuente dovrà fare a meno non solo di Yamal, ma anche di altri giocatori chiave come Nico Williams e Dani Carvajal, entrambi fermi per infortuni. Williams, ad esempio, non gioca da quando ha subito un infortunio all’inguine durante una partita contro la Turchia.

Le parole del ct spagnolo

De la Fuente ha espresso sorpresa riguardo alle recenti critiche di Hansi Flick, allenatore del Barcellona, riguardo alla gestione del giovane calciatore. In una conferenza stampa, ha chiarito: “Non c’è alcun conflitto con Flick. È stato solo sorprendente sentire certe affermazioni, considerando che lui è un allenatore di una squadra nazionale e dovrebbe avere comprensione nei riguardi della situazione.” Ha quindi sottolineato l’importanza delle prossime partite per la qualificazione al Campionato del Mondo.

La situazione attuale della squadra

La Spagna si trova attualmente in cima al Gruppo E con sei punti, avendo vinto le prime due partite. Le sfide contro Georgia e Bulgaria, che si svolgeranno rispettivamente l’11 e il 14 ottobre, sono fondamentali per garantire il passaggio alla fase finale del torneo. La situazione di Yamal e degli altri giocatori infortunati complica ulteriormente i piani di De la Fuente, che deve ora fare affidamento su alternative per mantenere la squadra competitiva.

La mancanza di Lamine Yamal e di altri giocatori chiave rappresenta una sfida significativa per la nazionale spagnola. Con il Campionato del Mondo in vista, ogni partita sarà cruciale, e il ct dovrà trovare soluzioni creative per affrontare la situazione attuale. I tifosi sperano che Yamal possa recuperare rapidamente e tornare in campo per contribuire alla sua squadra sia a livello di club che di nazionale.