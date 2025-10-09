L'amministrazione Milei affronta l'instabilità economica in vista delle elezioni

Javier Milei, presidente di destra dell’Argentina e noto sostenitore dell’ex presidente statunitense Donald Trump, sta affrontando un panorama economico turbolento in vista delle elezioni di metà mandato. L’inflazione galoppante e il crollo del valore della valuta hanno messo a dura prova la sua amministrazione, sollevando interrogativi sulla stabilità e l’efficacia del governo.

In questo contesto complesso, l’amministrazione Trump è intervenuta per fornire supporto, finalizzando di recente un accordo di 20 miliardi di dollari per uno scambio di valuta con la banca centrale argentina. Questa iniziativa mira a rafforzare le risorse finanziarie in calo del paese, che sta affrontando una significativa instabilità economica.

Intervento finanziario degli Stati Uniti

L’annuncio dello scambio di valuta è stato fatto dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha evidenziato l’urgenza della situazione attraverso un post sulla piattaforma social X. Bessent ha sottolineato che l’Argentina si trova attualmente in uno stato di illiquidità acuta e ha enfatizzato il supporto coordinato della comunità internazionale, incluso il Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Bessent ha dichiarato: “Solo gli Stati Uniti possono agire rapidamente. E agiremo.” Le sue osservazioni sono seguite a una serie di discussioni con Luis Caputo, il ministro delle Finanze argentino, che ha successivamente espresso gratitudine su X per l’assistenza statunitense.

Reazioni del mercato all’instabilità economica

Il tempismo di questo supporto finanziario è cruciale. Alla fine di settembre, i prezzi dei bond argentini hanno subito un drastico calo mentre gli investitori reagivano al rapido esaurimento delle riserve valutarie della banca centrale, tentativo di stabilizzare il peso. La situazione è peggiorata all’inizio di ottobre, quando il peso ha registrato un crollo di oltre 6 percento in un solo giorno, segnando il suo più grave ribasso in oltre un mese.

Per contrastare questo declino, il governo è stato costretto a vendere ulteriori dollari nel mercato a pronti, un’azione che indica la precarietà della situazione finanziaria dell’Argentina. Tale volatilità getta un’ombra sull’amministrazione di Milei, percepita come in difficoltà nel riconquistare la fiducia degli investitori.

Implicazioni politiche del supporto economico

Pur affermando che questo intervento finanziario non costituisce un salvataggio, il governo statunitense deve affrontare le critiche di molti, tra cui alcuni legislatori democratici e agricoltori statunitensi, che sostengono il contrario. Tali critici sostengono che i contribuenti americani non dovrebbero sovvenzionare un paese che beneficia di proficue vendite di soia verso la Cina, il che, a loro avviso, danneggia gli interessi agricoli statunitensi.

In risposta a questo accordo, alcuni senatori democratici hanno proposto il No Argentina Bailout Act, volto a impedire al Dipartimento del Tesoro di utilizzare il suo Exchange Stabilization Fund per assistere l’Argentina. La senatrice Elizabeth Warren ha criticato la decisione dell’amministrazione, affermando: “È inspiegabile che il presidente Trump stia sostenendo un governo straniero mentre interrompe il nostro.” Ciò evidenzia la crescente tensione tra le priorità domestiche e gli impegni internazionali.

Il futuro politico di Milei a rischio

Milei, salito al potere come candidato anti-establishment promettendo di affrontare l’inflazione dilagante e i problemi economici dell’Argentina, si trova ad affrontare una sfida cruciale in vista delle elezioni di metà mandato del 26 ottobre. Il suo futuro politico potrebbe dipendere dall’efficacia del supporto finanziario statunitense e dalla sua capacità di gestire la crisi economica in corso.

Analisti economici, come Andres Abadia di Pantheon Macroeconomics, suggeriscono che, sebbene il supporto statunitense fornisca un sollievo temporaneo, non rappresenta una soluzione completa ai problemi radicati dell’Argentina. Egli ha avvertito che i rischi di inflazione rimangono elevati e che ulteriori passi falsi da parte dell’amministrazione Milei potrebbero portare a un ritorno del sentiment negativo tra investitori e pubblico.

