Lammy (UK): "orripilato" da nuovo attacco Israele contro giornalisti Gaza

Londra, 25 ago. (askanews) – Con un post su X, il ministro degli Esteri britannico David Lammy si dice “orripilato” di fronte all’attacco israeliano sull’ospedale Nasser di Gaza City, un raid che ha ucciso oltre venti persone di cui almeno 5 giornalisti.

“I civili, i professionisti della sanità e i giornalisti devono essere protetti, serve un cessate il fuoco immediato” scrive Lammy, che in luglio alla Camera dei Comuni aveva parlato di una “litania di orrori” inflitti dall’esercito israeliano alla popolazione palestinese, aggiungendo che il governo israeliano deve dare delle risposte.

Non c’è soluzione militare, aveva detto allora, solo i negoziati libereranno gli ostaggi israeliani e ulteriori spargimenti di sangue non serviranno a nulla, Hamas e Israele devono subito accordarsi per un cessate il fuoco.