L'amore e il dolore dietro la tecnica artistica Salati-Mondadori

Roma, 01 Apr. – L’arte è spesso il riflesso delle esperienze più profonde e personali degli artisti, e la storia di Vittoria Salati ne è un esempio lampante. La sua tecnica di incisione su legno, sviluppata insieme al marito Vanni Mondadori, è nata da un mix di amore e dolore, trasformando un momento di sofferenza in una forma d’arte unica. “Ho avuto un dolore talmente grande che dovevo superarlo in qualche modo”, racconta Salati, spiegando come la perdita della madre e della sorella l’abbia spinta a cercare un modo per esprimere le sue emozioni. La tecnica, che combina incisioni precise con un attrezzo unico creato dal marito Mondadori, è rimasta esclusiva della coppia, nonostante la loro volontà di tramandarla. “Vorrei trasmettere questa tecnica, ora non riusciamo più tanto a lavorare perché siamo diventati un po’ più vecchi e vorremmo farla conoscere ai giovani artisti direttamente da qui nella nostra casa di Cambiago”, afferma Salati, sottolineando il desiderio di condividere il loro sapere con un liceo artistico interessato. Vittoria ha saputo unire tradizione e modernità. “La qualità del risultato si ottiene perché si può regolare l’altezza, la larghezza e la profondità dell’incisione”, spiega Salati, evidenziando come il loro strumento permetta di ottenere incisioni perfette. Nonostante la tecnica non sia brevettata, Salati è determinata a lasciarla in eredità, a condizione che venga riconosciuto come tecnica Salati Mondadori. “Deve restare qualcosa di nostro nella storia dell’arte”, dichiara con passione. L’impatto di questa tecnica sulla società è significativo, non solo per la sua unicità artistica, ma anche per le potenziali opportunità lavorative che potrebbe generare. Con la giusta formazione, giovani artisti potrebbero apprendere e sviluppare ulteriormente questa tecnica, portando avanti un’eredità culturale e artigianale. Guardando al futuro, la tecnica Salati Mondadori potrebbe aprire nuove strade nel mercato dell’arte, offrendo una fusione di tradizione e innovazione che potrebbe attrarre collezionisti e appassionati di tutto il mondo. “Io ricevo inviti da tutte le fiere internazionali del mondo”, rivela Salati, indicando l’interesse globale per le sue opere. In un’epoca in cui l’arte cerca costantemente nuove forme di espressione, la tecnica Salati Mondadori rappresenta un ponte tra passato e futuro, unendo l’arte artigianale alle possibilità offerte dalla tecnologia moderna.