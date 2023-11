"L'amore non fa rumore" è il nuovo singolo di Luca Tartaglia

Roma, 17 nov. (askanews) – E’ disponibile da oggi, venerdì 17 novembre, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo di Luca Tartaglia, L’amore non fa rumore, distribuito da Enterprise 8. Il brano segna il ritorno dell’artista di Colliano, con il suo secondo inedito dopo Proprio adesso.

Il brano, scritto e musicato dallo stesso Luca Tartaglia, è un’intensa ballad d’amore che racconta con forza e trasporto questo grande sentimento: l’amore visto come un qualcosa di intenso, personale e riservato. In un mondo alla continua ricerca del consenso e della visibilità, questo brano è un invito a vivere certi momenti in modo intimo, personale, senza urlare e senza fare rumore. Come racconta lo stesso Luca Tartaglia: “Questo è un brano autobiografico, dove tuttavia in tanti ci si possono ritrovare. Qui racconto di un amore puro, personale e quasi sussurrato, racconto una giostra di pensieri di un’esperienza unica come l’amore. Il brano è una fotografia di un momento, una diapositiva di un istante. Un amore vissuto, una storia che vive di ricordi, di attimi, di fatti accaduti ma anche di quello che mi sarebbe piaciuto fosse capitato. L’amore non è mai come vogliamo e tante volte lo dobbiamo anche idealizzare. Così rappresento anche un’altra sfaccettatura dell’amore”.

Il videoclip, scritto e diretto da Tayl M, montato e post prodotto da Vincenzo De Angelis, vede anche la presenza dello stesso Luca Tartaglia, insieme a Massimo Lombardo e Marisa Vuocolo. Girato tra Paestum, Colliano e Battipaglia, il video vede alternarsi, in un susseguirsi di immagini, come in un prolungamento del brano stesso, il viaggio di un bambino in bicicletta, lo stesso cantautore e la figura di una ragazza che, passo dopo passo, segue il brano attraverso il testo.