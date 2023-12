Lampedusa, Celestini Campanari: ragazzi parte integrante Europa

Lampedusa, 4 dic. (askanews) – “Da questa splendida isola abbiamo deciso di lanciare un segnale forte: ossia che le occasioni offerte dall’Unione Europea non hanno limiti e anche i ragazzi lampedusani si devono sentire parte integrante, non solo dell’Italia ma dell’Europa intera. Per questo abbiamo voluto illustrare loro tutte le possibilità che i progetti comunitari propongono”.

Così il Commissario straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, Federica Celestini Campanari, in occasione della due giorni a Lampedusa “L’Italia chiamò. Il coraggio di essere protagonisti”, dove l’Agenzia Italiana per la Gioventù, promotrice dell’iniziativa, si è confrontata con i ragazzi dell’isola, tutti coinvolti in attività di formazione. L’agenzia – nata con lo scopo di sostenere i programmi europei Erasmus+, Gioventù e Sport, Corpo europeo di solidarietà – ha deciso di puntare sullo sport come strumento di integrazione sociale, crescita personale e benessere psico-fisico.