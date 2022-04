Lampedusa: l'Amp Isole Pelagie in mostra all'Eudi Show di Bologna

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) – Il patrimonio marino di Lampedusa e Linosa si 'mette in mostra'. L’Area marina protetta Isole Pelagie, infatti, è presente alla 28esima edizione dell’Eudi Show (European Dive Show), la manifestazione espositiva internazionale dedicata al mondo della subacquea in corso a Bologna sino a domenica 3 aprile.

L’Amp Isole Pelagie espone, in uno stand nel quale sono presenti anche le altre Amp della Sicilia, materiale informativo e promozionale sulle principali attività portate avanti – sia direttamente che in collaborazione con Diving Center e strutture ricettive e turistiche locali – nell’arcipelago delle Pelagie, composto da Lampedusa, Linosa e dalla piccola isola di Lampione. Tra queste ci sono le diverse attività di monitoraggio e tutela del patrimonio marino, corsi di formazione aperti a turisti e alla comunità locale rivolti alla conoscenza e alla salvaguardia dell’ambiente, attività di osservazione della flora e della fauna marina e dell’avifauna, promozione di eventi dedicati al mondo marino e subacqueo.

"Il nostro mare – dice il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello – offre l’opportunità di vivere emozioni uniche nel Mediterraneo. Penso, ad esempio, allo spettacolo offerto dalle tartarughe, dai delfini, dalle balene che proprio in questo periodo dell’anno passano di fronte Lampedusa, e dalle diverse varietà di squali che è possibile osservare con immersioni guidate soprattutto nel mare che circonda Lampione. Tutto questo – aggiunge Martello – rappresenta per le Pelagie una straordinaria attrazione turistica e un motivo di orgoglio per la nostra comunità, ma è prima di tutto un patrimonio naturale e ambientale che continuiamo a valorizzare e a tutelare con il massimo impegno grazie alle attività portate avanti dall’Amministrazione comunale e della nostra Area marina protetta".