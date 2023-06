Lampedusa, l'hotspot passa alla Cri: "Sapevamo che era lavoro gravoso"

Lampedusa (Ag), 7 giu. (askanews) – Dal primo giugno il centro d’accoglienza per migranti di Lampedusa, nelle ultime settimane spesso al collasso, viene gestito dalla Croce Rossa. Nell’hotspot è stata convocata una conferenza stampa per fare il punto sulla nuova gestione. Il prefetto Valerio Valenti, commissario per l’emergenza immigrazione:

“La fotografia che mi è stata documentata, con le immagini che mi sono state trasmesse quando la Croce rossa è arrivata qui, e quello che avete visto oggi essere la realtà del centro è ben diversa, è stato un lavoro per cui hanno profuso tante energia, tanto impegno e impiegato tante persone e i risultati si vedono”.

Ignazio Schintu, direttore delle operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana: “Abbiamo capito, sin dal primo momento, che sarebbe stato un lavoro gravoso. È importante per chi arriva sull’isola; noi diamo supporto a chi arriva a chiedere aiuto in italia. Abbiamo programmato due fasi: la pianificazione e l’accoglienza dei migranti. Abbiamo organizzato i moduli abitativi per l’accoglienza, potenziando una serie di servizi: dalla mensa, alla cucina, servizi che fino ad oggi erano lasciati al caso. Da oggi il centro viene gestito secondo modelli che la Croce Rossa attua da anni”.