Lampedusa, notte di sbarchi: le imbarcazioni sono state sequestrate

Una nuova nottata di sbarchi per Lampedusa. Ci sono stati 27 sbarchi in sole 24 ore. Le imbarcazioni sono state sequestrate dai carabinieri e dalla guardia di finanza. L’hotspot è completamente in tilt.

Sbarchi a Lampedusa: continuano ad arrivare migranti

La situazione a Lampedusa è molto delicata. Continuano ad arrivare migranti e gli sbarchi sono praticamente continui. Dopo la mezzanotte, con 5 diversi barchini, sono riusciti ad approdare circa 65 migranti. Nell’arco di 24 ore ci sono stati un totale di 27 sbarchi, con l’arrivo di circa 875 migranti, la maggior parte dei quali sono tunisini. In tarda serata c’è stato l’ultimo sbarco, che ha visto l’arrivo di 16 migranti, che sono riusciti ad approdare direttamente a Cala Pisana.

La guardia di finanza è intervenuta ed è riuscita a bloccare questo gruppo di migranti, sequestrando il gommone di 5 metri su cui si trovavano.

Sbarchi a Lampedusa: imbarcazioni sequestrate

Poco dopo la mezzanotte, la motovedetta dei carabinieri CC N801 ha intercettato 15 tunisini trovati a bordo di un’imbarcazione di 6 metri e li ha trasferiti sul molo Favaloro, poi altri 9 che sono stati bloccati a un miglio dal porto.

Alle tre di notte i carabinieri hanno bloccato 20 subsahariani, tra cui 5 donne e 3 minori, a Cala Croce, e hanno sequestrato l’imbarcazione di 8 metri. Verso le 4 del mattino la motovedetta della guardia di finanza ha sbarcato 13 uomini che erano stati intercettati poco distanti dalla baia di Cala Croce. Un’ora dopo la motovedetta Cp319 della Capitaneria ha portato 8 tunisini al molo Favarolo.

Sbarchi a Lampedusa: l’hotspot in tilt

Al momento sono 1.192 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Nonostante i vari trasferimenti, con il traghetto di linea e sulle navi quarantena, la struttura di accoglienza, che ha una capienza massima di 250 posti, è di nuovo al collasso. La struttura è in tilt e 6 tunisini sono stati trasferiti sulla nave quarantena Adriatico, che li porterà a Porto Empedocle, mentre 115 sulla Azzurra, che li porterà a Siracusa. Secondo le disposizioni della prefettura di Agrigento, che opera con il coordinamento del ministero dell’Interno, nella giornata di oggi, 30 luglio, è previsto l’imbarco di 110 migranti sul traghetto di linea per Porto Empedocle e di 50 tunisini su una motovedetta della Capitaneria, che andrà verso Pozzallo.