Lutto nel mondo del cinema internazionale: Lance Kerwin è morto all’età di 62 anni.

Famoso per aver recitato ne La casa nella prateria e Le notti di Salem, è deceduto a San Clemente, in California. A rendere pubblica la triste notizia è stata la figlia Savanah, tramite The Hollywood Reporter.

Lance Kerwin è morto all’età di 62 anni. La figlia Savanah, raggiunta da The Hollywood Reporter, ha annunciato che l’attore è deceduto nel corso della mattinata di martedì 24 gennaio a San Clemente, in California.

La donna non ha chiarito le cause che hanno portato alla scomparsa del genitore.

Lance Kerwin: baby attore di successo

La popolarità di Lance Kerwin è legata soprattutto a telefilm come La casa nella prateria e Le notti di Salem (in Italia noto con il nome Gli ultimi giorni di Salem). Come baby attore ha fatto parte anche del cast di Squadra emergenza, Sulle strade della California, The Loneliest Runner, James,

Gli ultimi anni di Lance Kerwin

Oltre a La casa nella prateria e Le notti di Salem, il successo di Lance Kerwin è legato anche ad altre produzioni, come: Cannon, Gunsmoke, Wonder Woman, La donna bionica, Hotel, Insight, Trapper John, Detective per amore, Simon & Simon e La signora in giallo. Dopo aver abbandonato il mondo della recitazione, ha lavorato come agricoltore alle Hawaii.