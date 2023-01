Nel Regno Unito un uomo lancia un ramo al suo cane e questo gli riporta indietro un sex toy.

Un cittadino britannico ha raccontato cosa gli è accaduto al parco con il suo golden retriver Ahoska. Manuel Barcia, da quanto si apprende, era a fare la consueta passeggiata pomeridiana pomeridiana con il suo cane e come di consueto l’uomo ha lanciato un ramo al suo cane.

Ramo al cane che gli riporta un sex toy

Il gioco era quello di sempre: lui lanciava ed Ahsoka gli postava indietro ciò che aveva lanciato.

Manuel però non si ricordava di aver lanciato la “cosa” che ad un certo punto Ahoska gli ha riportato indietro: un dildo gigante. Il cane infatti ha fatto ritorno con un sex toy decisamente oversize e Manuel “ha subito scattato una foto che ha postato sui social” che è diventata virale, come spiega Leggo. Tutto è accaduto ad Horsforth, Leeds nel West Yorkshire e la “porno cerca” del golden non ci ha messo molto a diventare virale social media.

Il tabloid inglese Daily Star ha chiesto a Manuel Barcia di ripercorrere l’episodio.

Le dichiarazioni di Manuel al Daily Star

Ha detto Barcia al media britannico: “Ahsoka porta sempre con sé un bastone o qualcosa di simile. Essendo un cane da riporto raccoglie praticamente tutto ciò che trova. Le avevo lanciato un bastone ma quando è tornato ho notato che stava mordendo un altro oggetto. Quando ho visto che si trattava di un sex toy ho riso per cinque minuti“.