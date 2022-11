Lancia uova contro re Carlo e Camilla, un uomo arrestato a York

Roma, 9 nov. (askanews) – Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno evitato per un soffio le uova lanciate contro di loro durante una visita a York, nel nord dell’Inghilterra.

Un manifestante ne ha lanciate tre, ma nessuna è andata a bersaglio. Diversi agenti di polizia sono intervenuti per trattenere l’uomo a terra, dietro una recinzione temporanea allestita al Micklegate Bar in città per la visita del sovrano.

Poi lo hanno arrestato e portato via a braccia. La sicurezza dei reali ha provveduto subito ad allontanare Carlo e la moglie.