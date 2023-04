Lancio di un missile nordcoreano fa scattare allarme in Giappone

Lancio di un missile nordcoreano fa scattare allarme in Giappone

Lancio di un missile nordcoreano fa scattare allarme in Giappone

Milano, 13 apr. (askanews) – Il lancio di un nuovo missile nordcoreano ha fatto scattare l’allarme nell’isola di Hokkaido, la più settentrionale delle quattro isole principali del Giappone.

Secondo quanto riferito dallo Stato maggiore congiunto sudcoreano, il lancio è stato rilevato alle 7.23 locali. Il missile ha volato per circa mille chilometri, prima di ammarare nel Mar del Giappone, apparentemente in acque internazionali.

Le autorità d’intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti “stanno conducendo una complessiva analisi delle sue dettagliate specifiche”, ha comunicato lo stato maggiore sudcoreano.

La reazione degli abitanti di Seoul è un misto di timore, semi indifferenza e rassegnazione. “I sudcoreani, me compreso, sono molto ansiosi. Non riesco a immaginare cosa potrebbe accadere in futuro”, dice Park Young-kwon.

“È un po’ spaventoso, ma sono troppo impegnato con il mio lavoro e lil mio quotidiano che mi sono abituato”, racconta Cho Jung-bum. “Una cosa del genere dovrebbe essere percepito come una minaccia molto grande o qualcosa di fuori dall’ordinario, ma poiché ci sono sempre notizie sui test missilistici nordcoreani, penso che sia diventato parte della nostra vita quotidiana”, conclude la studentessa Na In-hye.

Inviati del 13/04/23 11:07 — Audio – Lancio di un missile nordcoreano fa scattare allarme in Giappone 00:00:00:00 20230413_video_11064229 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00