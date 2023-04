Lancio Juice rinviato per meteo, annuncio in diretta di Saccoccia

Lancio Juice rinviato per meteo, annuncio in diretta di Saccoccia

Milano, 13 apr. (askanews) – A causa delle cattive condizioni meteo è stato rinviato di 24 ore il lancio della missione Juice (JUpiter ICy moons Explorer) dell’Agenzia spaziale europea (Esa), che ha l’obiettivo di svelare i misteri di Giove e delle sue lune ghiacciate.

A Kourou, in Guyana francese, era tutto pronto, quando a circa 10 minuti dalla partenza è arrivato lo stop, annunciato in diretta dal presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia, in quel momento collegato con l’Asi da Kourou per commentare il lancio.

La nuova data di lancio è venerdì 14 aprile, alle 14.14 ora italiana.