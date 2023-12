Lancio riuscito per il razzo New Shepard di Blue Origin

Van Horm (Texas), 19 dic. (askanews) – Blue Origin ha lanciato con successo il suo razzo New Shepard per la prima volta nella sub orbita terrestre dopo un incidente senza equipaggio più di un anno fa ed è successivamente tornato a terra. Si tratta di una missione considerata fondamentale per risollevare le sorti della compagnia spaziale di Jeff Bezos. La missione, che segna il grande ritorno in volo della compagnia dopo un anno di stop, trasporta solo esperimenti scientifici e non passeggeri.

Questo razzo è già stato utilizzato dalla compagnia anche per voli di turismo spaziale, e ha già portato 31 persone in viaggi di pochi minuti nello spazio.

Saranno però necessari altri test prima che Blue Origin possa tornare a portare ricchi amanti del brivido verso l’ultima frontiera.