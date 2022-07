Lancio Vega-C, Saccoccia: “Una milestone importante per Asi”

Roma, 13 lug. (askanews) – “Il volo inaugurale di VEGA-C è una milestone importante per l’Agenzia spaziale italiana, è il risultato di anni di lavoro insieme all’Agenzia spaziale europea per far sì che l’Italia e l’Europa potessero spingere i propri confini nelle tecnologie e nei sistemi di accesso allo spazio”: così Giorgio Saccoccia, presidente Asi.

“É stato coinvolto l’intero sistema spaziale italiano: l’industria, l’università, le istituzioni per poter raggiungere il risultato di questo volo inaugurale”, ha aggiunto.

