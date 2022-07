Lancio Vega, Fragnito: l’Europa si dota di nuovo veicolo spaziale

Roma, 13 lug. (askanews) – La soddisfazione di Mauro Fragnito, vicepresidente Business Unit di Vega Arianespace, dopo il successo del lancio del nuovo vettore dell’Esa, Vega-C.

“Con questo successo, l’Europa si dota di un nuovo veicolo per l’accesso allo spazio che permetterà di mettere in orbita autonomamente i più grandi programmi europei come Copernicus e anche di servire la New Space Economy. Permetteranno a Arianespace di affrontare il mercato con più competitività e flessibilità.

Siamo molto fieri che questo veicolo sia stato realizzato in Italia da Avio”.

(IMMAGINI UFFICIO STAMPA)