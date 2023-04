Lander giapponese fallisce missione sulla Luna: "Andiamo avanti"

Roma, 26 apr. (askanews) – Il lander lunare Hakuto-R Mission 1, che trasportava un rover sviluppato negli Emirati Arabi Uniti, doveva atterrare sulla superficie lunare nella notte, ma 25 minuti circa dopo l’orario del previsto atterraggio, il centro di controllo non è riuscito a stabilire un contatto con il veicolo spaziale commerciale. La start-up giapponese ispace ha ammesso che il tentativo di essere la prima azienda ad atterrare sulla Luna è fallito, ma ha annunciato di portare avanti le nuove missioni. Takeshi Hakamada, fondatore e ceo di ispace.

“Attualmente non siamo riusciti a confermare il contatto con il lander. Abbiamo già confermato di essere riusciti a stabilire il contatto fino a poco prima dell’atterraggio. Tuttavia, abbiamo perso il contatto, dobbiamo supporre… che non siamo riusciti a completare l’atterraggio sulla superficie lunare”, ha sottolineato, ricordando che comunque sono stati acquisiti dati del volo durante la fase di atterraggio e che sono un ottimo risultato per le future missioni, missioni 2 e 3″.

Il touchdown sarebbe dovuto avvenire martedì alle 18:40 italiane, l’1:40 di mercoledì ora solare del Giappone. Il lander è stato lanciato su un razzo SpaceX da Cape Canaveral, in Florida l’11 dicembre. Da allora, il veicolo spaziale ha impiegato tre mesi per entrare in orbita attorno alla Luna, a 383.000 chilometri dalla Terra, utilizzando una traiettoria a bassa energia. Nel complesso, il viaggio ha portato il lander a percorrere circa 1,4 milioni di chilometri attraverso lo spazio.