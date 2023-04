Landini: 25 aprile è festa di tutto il Paese ed elemento di memoria

Roma, 20 apr. (askanews) – “Vorrei ricordare a tutti che se c’è un governo di centrodestra è perché i cittadini italiani hanno potuto votare. Per fortuna che c’è stato il 25 aprile perché se fossimo ancora all’epoca del fascismo non ci sarebbero state le elezioni e nessuno, nemmeno del centrodestra, avrebbe potuto essere al governo”.

Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, commentando le polemiche sul 25 aprile a margine di una visita allo stabilimento Ansaldo di Genova. “Io continuo a pensare che quella è la festa di tutto il Paese – ha spiegato Landini – che può essere democratico perché ha sconfitto fascismo e nazismo. Questo è un elemento di memoria che non può essere cancellabile e chi pensa di cancellarlo sta facendo non solo un errore ma una cosa contro la storia perché se ci fossero ancora fascismo e nazismo non saremmo nella democrazia”.