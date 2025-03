Landini: Cgil in piazza per affermare cultura della pace sulla guerra

Roma, 15 mar. (askanews) – “Essere qui perché bisogna affermare la cultura della pace e non quella della guerra”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivando alla manifestazione in sostegno dell’Europa a Piazza del Popolo a Roma.

“Noi pensiamo – ha aggiunto – che sia un grande errore quello di investire oggi sul riarmo e pensiamo che sia importante discutere insieme per costruire quell’Europa che ancora non c’è e che deve essere fondata sul lavoro e sugli investimenti. Per fare questo credo ci sia bisogno di dare una continuità a questa piazza per mettere assieme tre valori fondamentali, la pace, la democrazia, la libertà e il lavoro”.

“Noi lanciamo la proposta di convocare per il 29 marzo una grande assemblea per essere in grado di discutere di pace, di disarmo, ma anche di lavoro, di politica industriale, di investimenti, per cogliere il senso della giornata di oggi”, ha poi annunciato.