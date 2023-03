Landini chiude congresso Cgil: su fisco non escluso sciopero

Landini chiude congresso Cgil: su fisco non escluso sciopero

Landini chiude congresso Cgil: su fisco non escluso sciopero

Roma 18 mar. (askanews) – “La ricchezza la produce chi lavora”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini chiudendo il Congresso della Cgil e riferendosi all’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni del giorno precedente.

Poi ha parlato di fisco: “Non siamo più disponibili ad accettare l’idea di un sistema fiscale che continua a gravare su lavoratori dipendenti e pensionati” per noi “la festa è finita perché per noi non è mai cominciata”. “Non siamo d’accordo sulla legge delega. Abbiamo avanzato una piattaforma”, ha aggiunto “Bisogna avviare una mobilitazione, senza escludere nessuno strumento, compreso lo sciopero. Vogliamo farlo insieme con Cisl e Uil e lo discuteremo la prossima settimana. Abbiamo un incontro fissato con loro”.