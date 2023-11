Maurizio Landini torna a parlare dello sciopero di venerdì e dichiara di non voler mettere in difficoltà i lavoratori

Negli ultimi giorni, si è molto discusso dello sciopero nazionale organizzato per la giornata di venerdì. Si sono susseguiti diversi botta e risposta tra la Lega e i sindacati, e in particolare tra Matteo Salvini e Maurizio Landini, ma alla fine lo sciopero è stato confermato. A dichiararlo è proprio il segretario della Cgil che, però, sottolinea di non voler fare nessun torno ai lavoratori.

Sciopero, Landini parla dei trasporti

“Per quello che ci riguarda è confermato lo sciopero: possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ottenuto dei risultati” –

dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il quale poi mette il focus sulla dibattuta questione dei trasporti – “Per quello che riguarda il settore dei trasporti, dovremo vedere adesso concretamente quelli che sono i provvedimenti e valutare sostanzialmente che cosa fare, senza voler mettere in difficoltà i lavoratori“. Landini chiarisce sul tema: “Quando si arriva a un atto di prescrizione le eventuali sanzioni non riguardano solo le organizzazioni sindacali ma possono riguardare anche il singolo lavoratore“.

Sciopero, l’attacco di Landini

Landini poi prosegue parlando della Commissione Garanzia: “Dire che non è uno sciopero generale determina, per alcuni settori in particolare i trasporti, la possibilità di ridurlo, di cambiarlo e ha aperto la strada all’intervento della precettazione. C’è stata una logica di questa nuova Commissione, che è una logica compiacente con il governo“.