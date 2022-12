Home > Video > Landini: mobilitazione finché non cambiamo politiche del governo Landini: mobilitazione finché non cambiamo politiche del governo

Roma, 16 dic. (askanews) – “È sicuramente uno sprone per noi tutti a non fermarci qui e ad andare avanti fino a quando non abbiamo cambiato delle politiche del governo sbagliate che stanno non solo peggiorando la condizione di vita e lavoro delle persone ma stanno anche portando indietro il nostro Paese”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini parlando sul palco a Roma alla mobilitazione contro la manovra.

