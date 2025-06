Landini: quorum era obiettivo, non è una vittoria ma è un inizio

Roma, 9 giu. (askanews) – “Il nostro obiettivo era raggiungere il quorum per cambiare le leggi e non lo abbiamo raggiunto. Non è una vittoria”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa commentando il risultato dei referendum su lavoro e cittadinanza.

“È un punto di partenza, i problemi posti con questo referendum rimangono”, ha aggiunto spiegando che “sono state settimane e mesi che mi hanno insegnato che un sindacato deve imparare ad ascoltare le persone, c’è bisogno di continuare questa lotta utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, sia a livello contrattuale che di mobilitazione”.

Tutto questo è stato “un investimento, un inizio, un lavoro che non può terminare”.