Lando Buzzanca ricoverato in ospedale: è caduto dalla carrozzina in Rsa

L’attore Lando Buzzanca, 87 anni, è caduto dalla sedia a rotelle ed è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per accertamenti.

L’uomo, ospite in una Rsa da circa un anno, è stato sottoposto a ben tre tac, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. A confermare la notizia è stato il figlio, Massimiliano Buzzanca, ospite di “Pomeriggio 5“. “È stato ricoverato in ospedale immediatamente. È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. Gli hanno fatto tre tac, è stato in osservazione. Non ci sono traumi o altro di invasivo, sembra. Mi danno notizie comunque sempre sporadiche.

Dovrebbero averlo portato in geriatria, dovrebbe rimanerci anche nel week end. Era tranquillo e dormiva nelle ultime ore, quando ho avuto le ultime notizie” ha spiegato il figlio di Buzzanca, che ha aggiunto che la salute del padre negli ultimi tempi era migliorata.