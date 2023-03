L'Anm sulla strage di Cutro: "Bisogna rispettare l’obbligo di salvataggio”

Da giorni, in Italia non si parla di altro: la strage di Cutro poteva essere evitata? Le forze dell’opposizione si schierano unite contro la gestione del governo Meloni e sul tema è intervenuta anche l’Anm.

Strage di Cutro, l’Anm: “Bisogna rispettare l’obbligo di salvataggio”

L’associazione nazionale magistrati (Anm) ha pubblicato un documento ufficiale in merito alla terribile strage di Cutro che, solo qualche giorno fa, ha tolto la vita ad oltre 60 migranti a poche miglia dalle coste calabresi. “L’Anm auspica che in qualsiasi circostanza venga sempre rispettato l’inderogabile obbligo di salvataggio, che è scolpito nella nostra Costituzione ancor prima che nelle convenzioni internazionali.” Il documento è stato approvato dal Comitato direttivo centrale dell’associazione (Cdc).

Giorgia Meloni si difende

Nei giorni successivi alla strage, le forze dell’opposizione si sono unite per dare contro all’attuale governo e alla gestione negativa di Giorgia Meloni e dei suoi ministri. La premier italiana, però, si è difesa e ha spiegato quanto successo al termine della sua missione negli Emirati arabi uniti: “Non ci sono arrivate indicazioni di emergenza da Frontex. Noi non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio. La rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e quindi nulla con questa vicenda ha a che fare con i provvedimenti del governo sulle Ong.“