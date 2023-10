Un annuncio che sicuramente farà discutere tutta la comunità milanese è quello che è stato fatto da Beppe Sala nella mattinata di oggi, giovedì 19 ottobre. Il sindaco del capoluogo lombardo ha comunicato che dal 2024 un’area importante del centro della città sarà chiusa al traffico delle auto.

Milano, l’annuncio di Sala sulla viabilità delle auto

“È una piccola cosa, una cosa storica. Da lì, poi ci allargheremo” – racconta Sala, spiegando la sua intenzione e la sua visione per il futuro del centro di Milano. L’annuncio ormai è ufficiale, si partirà dal 1 settembre del 2024: le auto non potranno più circolare nel centro; in quello che è conosciuto come ‘Quadrilatero della Moda‘ allargato però fino a corso Matteotti, via Case Rotte e via Manzoni. La proposta, dunque, non riguarda l’intera area C, ma solo una parte di essa.

Milano, l’annuncio di Sala: quando si parte

“Le macchine private non potranno entrare, a meno che non siano macchine di qualcuno che vive all’interno, che possiedono un garage o che poi vengono parcheggiate nei silos” – spiega ancora Sala, raccontando come tutta la zona in questione sarà presidiata dalle telecamere. “Lo facciamo perché è chiaro che la realtà cittadina è una realtà di shopping, e lo dobbiamo rispettare” – conclude – “Puoi entrare con gli Ncc, coi mezzi e coi taxi. Non sono antagonista del capitalismo, ma sinceramente vedere la sfilata di supercar in centro che poi non possono parcheggiare no”.