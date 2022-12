L'anteprima di "Io non sono più", nuovo singolo di Paolo Bianchi

Milano, 5 dic. (askanews) - In anteprima "Io non sono più" il singolo inedito di Paolo Bianchi, in uscita il 6 dicembre, titolo anche del nuovo album. "Questa canzone è l'ultima che abbiamo registrato - ha raccontato Paolo Bianchi - ma la considero come il nuovo punto di partenza di ciò che pr...

Milano, 5 dic. (askanews) – In anteprima “Io non sono più” il singolo inedito di Paolo Bianchi, in uscita il 6 dicembre, titolo anche del nuovo album.

“Questa canzone è l’ultima che abbiamo registrato – ha raccontato Paolo Bianchi – ma la considero come il nuovo punto di partenza di ciò che probabilmente sarò. “Io non sono più” racconta quella dimensione dell’amore che ha a che fare con i mutamenti dopo la tempesta, quando tutto sembra ormai perduto, ci si specchia guardandosi realmente negli occhi.

Colori scuri, più ombre che luci invitano, più che a riflettere, a vivere una sensazione di disagio, che tutti abbiamo almeno una volta vissuto nella vita: un vero e proprio trasloco emotivo. Un naufragio. “Niccolò Carosi è coautore del brano, l’arrangiamento è di Simone De Filippis.

Paolo Bianchi è stato già protagonista con la sua interpretazione in “Domani” di Amedeo Minghi contenuto nell’album “La bussola e il cuore”. Nel 2023 è prevista l’uscita in digitale e in versione cartacea del libro “Io non sono più”.