L'anteprima italiana di Avatar: La Via dell'Acqua

Milano, 15 dic. (askanews) – Anteprima con tanti vip per Avatar: La Via dell’Acqua, sequel del lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi e vincitore di tre Academy Award Avatar, è da oggi nelle sale italiane. Per celebrare l’uscita dell’attesissimo film di James Cameron, volti dello spettacolo, della musica, dello sport e del web hanno potuto assistere, martedì 13 dicembre, alle proiezioni in anteprima italiana che si sono tenute presso il cinema Arcadia di Melzo e il The Space Cinema Moderno di Roma.

Tra gli ospiti delle serate, Serena Autieri, Caterina Balivo, Michele Bravi, Neri Marcorè, Diana Del Bufalo, Sarah Felberbaum, Michela Giraud, Giancarlo Commare, Fabio Rovazzi, Ludovico Tersigni, Alberto Boubakar Malanchino, Alvin, Alvise Rigo, Miguel Gobbo Diaz, i Santi Francesi, Linda Riverditi, i Tropea, Frances Alina, Saverio Raimondo, Francesco Toldo, Juliana Moreira, Edoardo Stoppa, Gianluca Gazzoli, Marco Maccarini, Arianna Talamona, Giulia Terzi, Gloria Enchill, Umberto Gaudino, Luca Marini, Luciano Spinelli, Favij, Roberto Valbuzzi, Marta Losito, Human Safari, Andrea Damante, Iris Ferrari, e molti altri ancora.