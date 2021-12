L’Antitrust italiana multa Amazon per oltre 1 miliardo di euro

Roma, 9 dic. (askanews) – Multa di 1 miliardo e 128 milioni di euro ad Amazon per abuso di posizione dominante in Italia. Secondo l’Antitrust, il colosso Usa ha danneggiato gli operatori concorrenti nel servizio di logistica per e-commerce.

Colpite dalla sanzione le società Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon EU, Amazon Italia Services e Amazon Italia Logistica per violazione dell’art. 102 del Trattato dell’Unione Europea.

Secondo l’Autorità, Amazon detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di Amazon presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai danni degli operatori concorrenti su questo mercato e di rafforzare ulteriormente la propria posizione dominante.

In sostanza, queste società hanno legato all’utilizzo del servizio logistica di Amazon l’accesso a un insieme di vantaggi essenziali per ottenere visibilità e migliori prospettive di vendite su Amazon.it.

Tra questi vantaggi esclusivi spicca l’etichetta Prime, che consente di vendere con più facilità ai consumatori più fedeli e con maggior potere d’acquisto aderenti al programma di fidelizzazione di Amazon. L’etichetta Prime consente, inoltre, di partecipare a famosi eventi speciali gestiti da Amazon, come Black Friday, Cyber Monday, Prime Day e aumenta la probabilità che l’offerta del venditore sia selezionata come Offerta in Vetrina e visualizzata nella cosiddetta Buy Box. Amazon ha, così, impedito ai venditori terzi di associare l’etichetta Prime alle offerte non gestite con i suoi servizi logistici.

Infine, ai venditori terzi che utilizzano la logistica Amazon non viene applicato lo stringente sistema di misurazione delle performance cui Amazon sottopone gli altri venditori e il cui mancato superamento può portare anche alla sospensione dell’account del venditore.