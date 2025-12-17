L'Aplec del Caragol: i sapori catalani si presentano a Milano

Milano, 17 dic. (askanews) – In occasione del riconoscimento della Catalogna come Regione Mondiale della Gastronomia 2025, la celebre festa culinaria Aplec del Caragol, dichiarata di Interesse Turistico Nazionale e famosa per aver trasformato la lumaca in simbolo della cucina catalana è arrivata a Milano, portando, in anteprima, lo spirito festoso e i sapori autentici di Lleida, la città che la ospita dal 1980.

Presso la sede di Feeling Food Milano, l’atmosfera vibrante e le specialità locali hanno anticipato l’evento che, nel quarto fine settimana di maggio, richiama oltre 200.000 visitatori.

L’iniziativa fa parte di un tour europeo ed è promossa dalla Federazione delle Penyes dell’Aplec del Caragol di Lleida, in collaborazione con il Comune di Lleida, la Provincia di Lleida e la Generalitat de Catalunya. In questo contesto, la città di Lleida si afferma come il cuore pulsante di un’esperienza culinaria che affonda le radici nella tradizione locale, diventando un appuntamento imperdibile per gli appassionati della buona tavola e delle tradizioni popolari.

L’Aplec è considerato l’epicentro europeo della cucina di lumache, con un consumo stimato di oltre 13 tonnellate provenienti da tutta la Penisola Iberica, dal Nord Africa, dal Sud America e da molte altre parti del mondo. Tra i momenti più attesi, la possibilità di osservare da vicino gli chef mentre cucinano le lumache sulla piastra, “a la gormanda” o in casseruola, un rito culinario che unisce abilità, convivialità e spirito di appartenenza. Una volta preparate, le lumache vengono estratte dal guscio con un bastoncino di legno, leggermente più lungo dei comuni stuzzicadenti, e intinte nell’alioli – una salsa preparata a mano nel mortaio con olio e aglio – o nella vinaigrette. Chi desidera assaggiare questo piatto tipico può farlo nei numerosi stand del festival e nei ristoranti della città. Il vero cuore dell’Aplec è però la sua gente.

Il festival conta 16.500 soci organizzati in 121 stand e ogni anno accoglie più di 200.000 visitatori, attratti non solo dalla gastronomia ma anche da un ricco programma di attività, fra cui concerti, spettacoli, iniziative per famiglie e momenti di festa che animano Lleida per tre giorni consecutivi.

