Lapo Elkann, la sua solidarietà a Catania: “L’Italia non finisce a Roma, il Sud merita fatti non promesse”

Mentre si gode il suo viaggio di nozze, Lapo Elkann mostra sempre grande attenzione per il nostro Paese, con particolare premura nei confronti chi sta affrontando una situazione difficile: così il celebre nipote della famiglia Agnelli ha mandato un messaggio di supporto alla città di Catania, travolta dal maltempo che ha causato numerosi danni e persino vittime.

Lapo Elkann, il sostegno a Catania

La corsa per liberare l’acqua che ha sommerso la città potrbbe non bastare. A Catania e dintorni è tornato il sereno, ma si attende una nuova ondata di maltempo. Una giornata senza pioggia ha permesso ai cittadini di correre ai ripari, ma nella città etna si è abbattuto un metro e mezzo di pioggia: i danni sono numerosi. La Regione ha dichiarato lo stato di emergenza e chiede al Governo di riconsocere quello di calamità.

Il Capo della Protezione Civile ha parlato di “eventi intensi e improvvisi”. A Catania si è verificata una alluvione senza precedenti, con il centro storico devastato e centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco. Mattarella ha espresso vicinanza alla città, attraverso una chiamata al sindaco, il quale invita i cittadini a restare in casa. Scuole, uffici pubblici e negozi non essenziali resteranno chiusi fino a venerdì 29 ottobre 2021.

La zona orientale della Sicilia è in ginocchio e un uragano con onde alte oltre 8 metri si sta per fomare nel Mediterraneo.

Ed è proprio il Mediterraneo il responsabile degli eventi naturali devastanti degli ultimi giorni: trattenendo più energia rispetto al passato, la rilascia poi all’atmosfera causando effetti disastrosi. Al momento, non si è sufficientemente pronti a contrastare simili problemi e larga parte della responsabilità è proprio dell’uomo, come evidenziato dagli esperti.

A manifestare la sua vicinanza alla città siciliana, così gravemente colpita dalle violenti piogge, è anche Lapo Elkann, il quale si è mostrato affranto per quanto successo e ha commentato la difficile situazione.

Lapo Elkann, la solidarietà a Catania: le sue parole

“Quello che succede a Catania fa stringere il cuore. Il nostro è un Paese unico, ma anche molto molto fragile”, ha scritto Lapo sul suo profilo Twitter.

Poi l’appello allo Stato, affinché non dimentichi chi è stato messo in ginocchio dal nubifragio delle ultime ore. “Subito investimenti contro il dissesto idrogeologico e le infrastrutture sostenibili. L’Italia non finisce a Roma, il Sud merita fatti non promesse! Forza Catania“.

Lapo Elkann e gli altri vip, il sostegno a Catania

Non solo Lapo Elkann: tanti i vip che hanno manifestato il proprio sostegno a Catania. “I miei pensieri sono lì con voi. La mia famiglia materna è proprio di lì e vedere queste immagini fa male al cuore”, dice su Instagram Chiara Ferragni.

Condividendo il video delle strade sommerse dall’acqua, l’attrice Miriam Leone, catanese doc, ha commentato: “Mando un forte abbraccio a tutta la comunità, ai miei amici, ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che stanno aiutando il prossimo. Il mio abbraccio più grande ai familiari delle vittime. Vorremmo sapere se e come possiamo aiutare. Intanto esprimo vicinanza alla mia amata città”. Un pensiero arriva anche da Fabrizio Corona, che commenta: “Forza Catania mia bedda”.